Борячук получил дебютный вызов в сборную Украины

Форвард Мариуполя Андрей Борячук довызван в лагерь "сине-желтых".

22-летний нападающий решением наставника сборной Украины Андрея Шевченко переведен из резервного списка футболистов в основную команду.

Борячук уже защищал цвета национальной команды на молодежном и юношеском уровнях, забив всего за сборные разных возрастов 12 голов в 30 матчах, сообщает пресс-служба ФФУ.

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Уже сегодня Борячук вместе со Шведом, который также получил дебютный вызов в сборную, прибудет в расположение команды в Киеве.

Завтра в 18:00 сборная проведет открытую тренировку для болельщиков на НСК Олимпийский. 16 ноября Украина сыграет выездной матч Лиги наций против сборной Словакии, а 20 ноября проведет товарищескую встречу с Турцией в Анталии.

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