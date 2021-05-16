Футболисты луганской Зари после финала Кубка Украины ушли в отпуск, сообщает официальный сайт "мужиков".

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Отдых продлится до 15 июня. Затем команда в течение 10 дней будет тренироваться в Запорожье, а 25 июня отправится в Турцию на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут в горной местности.

15 июля "черно-белые" вернутся в Украину и будут готовиться к новому сезону УПЛ на родине.

Напомним, по итогам сезона Заря заняла в чемпионата Украины третье место, набрав 50 очков. В Кубке Украины подопечные Скрипника остановились в шаге от завоевания трофея, уступив в финале (0:1) киевскому Динамо.

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