Заря продлила контракты с двумя ветеранами УПЛ
17:00 - Читати українською
Нападающий Александр Гладкий продолжит защищать цвета луганского клуба.
Заря объявила о продолжении сотрудничества с форвардом Александром Гладким и защитником Виталием Вернидубом, сообщает официальный сайт клуба.
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Новые контракты 33-летних ветеранов луганского клуба рассчитаны до лета 2022-го.
В прошлом сезоне УПЛ Гладкий провел 22 матча, в которых отметился 9-ю голами. Вернидуб сыграл в 20-ти поединках. По итогам первенства Заря уже традиционно финишировала третьей.
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