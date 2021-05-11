Заря объявила о продолжении сотрудничества с форвардом Александром Гладким и защитником Виталием Вернидубом, сообщает официальный сайт клуба.

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Новые контракты 33-летних ветеранов луганского клуба рассчитаны до лета 2022-го.

В прошлом сезоне УПЛ Гладкий провел 22 матча, в которых отметился 9-ю голами. Вернидуб сыграл в 20-ти поединках. По итогам первенства Заря уже традиционно финишировала третьей.

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