"Мы, Заря, были третьими. Все было перед нами, надо было на себя смотреть, что мы и делали. Всех догнали, перегнали, оторвались. Заняли место, которое хотели. Сейчас – в финале Кубка.

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Мне кажется, это даже шаг вперед для нас по сравнению с прошлым сезоном. Уже не так выразительно играли, но у нас были матчи, где владели инициативой, но не хватало характера или бойцовских качеств. В этом сезоне на это тоже обращали внимание. И вот такие матчи, как с Десной, Александрией...

Да, были поражения. Не то что оскорбительные, но закономерные. Нас хорошо встряхнули. Были прекрасные матчи, где мы набирали бонусные очки. Имею в виду ту же игру с Шахтером. Сезон удался. Смотрим и готовимся к финалу Кубка", – признался Скрипник в комментарии Профутбол Digital.

К слову, Заря оккупировала 3 строчку турнирной таблицы УПЛ по итогам сезона 2020/21 и будет играть в плей-офф Лиги Европы. 13 мая подопечных Скрипника ждет финал КУ против Динамо.

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