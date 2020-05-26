Заря продлила аренды Леднева и Тимчика

Луганская Заря пытается удержать в команде арендованных игроков, по крайней мере до конца сезона.

Заря уже продлила контракты с защитником Александром Тимчиком и полузащитником Богданом Ледневым до конца текущего чемпионата, сообщает zarya.lg.ua.

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Отмечается, что сначала арендные соглашения с игроками, которые принадлежат Динамо, были рассчитаны до 1 июня, однако из-за пандемии коронавируса чемпионат Украины будет доигран позже. Очевидно, игроки вернутся в киевский клуб уже после фактического завершения УПЛ.

Напомним, на вынужденную паузу УПЛ ушла в середине марта. После 23-х сыгранных туров Заря и Динамо набрали одинаковое количество очков – по 46. Однако луганчане опережают киевлян в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. Возобновление чемпионата Украины может произойти уже в эти выходные.

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