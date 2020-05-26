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Зоря продовжила оренди Лєднєва і Тимчика

13:40 385 Читать на русском
Зоря продовжила оренди Лєднєва і Тимчика
Богдан Лєднєв / фото: Зоря

Луганська Зоря намагається втримати в команді орендованих гравців, принаймні до кінця сезону.

Зоря вже продовжила контракти з захисником Олександром Тимчик та півзахисником Богданом Лєднєвим до кінця нинішнього чемпіонату, повідомляє zarya.lg.ua.

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Зазначається, що спочатку орендні угоди з гравцями, які належать Динамо, були розраховані до 1 червня, однак через пандемію коронавірусу чемпіонат України буде дограний пізніше. Очевидно, гравці повернуться у київський клуб вже після фактичного завершення УПЛ.

Нагадаємо, на вимушену паузу УПЛ пішла в середині березня. Після 23-х зіграних турів Зоря та Динамо набрали однакову кількість очок – по 46. Однак луганці випереджають киян в турнірній таблиці завдяки додатковим показникам. Відновлення чемпіонату України може відбутися вже цими вихідними.

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Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Олександр Тимчик Олександр Тимчик
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