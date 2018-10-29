Заря оштрафовала игроков из-за неудовлетворительных результатов команды

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, что оштрафовал футболистов луганской команды.

"Место, на котором находится команда, не устраивает никого. Я встречался с тренерами, со всеми вместе и индивидуально, со многими футболистами, чтобы узнать причину, почему они не хотят бороться в каждом матче. Не понимаю. А они голову опускают и молчат.

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После игры с ФК Львов, по итогам месяца, я их оштрафовал, и они потеряли в зарплате. Не могу назвать сумму. Сразу предупредил, если так будет продолжаться, то в этом месяце тоже штраф", – передает слова Рафаилова FootballHub.

Отметим, луганская команда не может победить на протяжении 5 последних матчей, однако Заря смогла отобрать очки у Шахтера (1:1) и Динамо (1:1). В предыдущем матче подопечные Вернидуба проиграли Мариуполю (2:3).

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