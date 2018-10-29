toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Заря оштрафовала игроков из-за неудовлетворительных результатов команды

27 октября 18:40 294 Читати українською
Заря оштрафовала игроков из-за неудовлетворительных результатов команды
Сергей Рафаилов / Фото из соцсетей

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов рассказал, что оштрафовал футболистов луганской команды.

"Место, на котором находится команда, не устраивает никого. Я встречался с тренерами, со всеми вместе и индивидуально, со многими футболистами, чтобы узнать причину, почему они не хотят бороться в каждом матче. Не понимаю. А они голову опускают и молчат.

Рафаилов: Не допущу, чтобы в Заре появились футболисты-геи

После игры с ФК Львов, по итогам месяца, я их оштрафовал, и они потеряли в зарплате. Не могу назвать сумму. Сразу предупредил, если так будет продолжаться, то в этом месяце тоже штраф", – передает слова Рафаилова FootballHub.

Отметим, луганская команда не может победить на протяжении 5 последних матчей, однако Заря смогла отобрать очки у Шахтера (1:1) и Динамо (1:1). В предыдущем матче подопечные Вернидуба проиграли Мариуполю (2:3).

Рафаилов: Из Динамо мне никто не звонил и не предлагал деньги, а из Шахтера – звонили

Теги
Заря Заря Сергей Рафаилов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
13
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук