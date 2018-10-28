Зоря оштрафувала гравців через незадовільні результати команди

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов розповів, що оштрафував футболістів луганської команди.

"Місце, на якому знаходиться команда, не влаштовує нікого. Я зустрічався з тренерами, з усіма разом та індивідуально, з багатьма футболістами, щоб дізнатися причину, чому вони не хочуть боротися в кожному матчі. Не розумію. А вони голову опускають і мовчать.

Рафаїлов: Не допущу того, щоб в Зорю потрапили футболісти-геї

Після гри з ФК Львів, за підсумками місяця, я їх оштрафував, і вони втратили в зарплаті. Не можу назвати суму. Відразу попередив, якщо так буде продовжуватись, то цього місяця теж буде штраф", – передає слова Рафаїлова FootballHub.

Зазначимо, луганська команда не може перемогти впродовж 5 останніх матчів, проте Зоря змогла відібрати очки у Шахтаря (1:1) і Динамо (1:1). В попередньому матчі підопічні Вернидуба програли Маріуполю (2:3).

Рафаїлов: З Динамо мені ніхто не телефонував і не пропонував гроші, а із Шахтаря – дзвонили