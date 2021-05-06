Заря официально продлила контракт с Жунинью
14:01 - Читати українською
Луганская Заря решила продлить соглашение с бразильским защитником Жунинью.
Заря осталась довольна выступлениями Жунинью в текущем сезоне и подписала с игроком трехлетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба.
Заря объявила о подписании бразильского нападающего
Предыдущая его соглашение было рассчитано до лета 2022 года, но теперь бразилец связан с клубом до 2024 года. Добавим, что защитник присоединился к луганчанам на правах свободного агента, перейдя из северномакедонского Вардара.
В текущем сезоне Жунинью провел 13 матчей в составе Зари во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и ассист.
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