Заря осталась довольна выступлениями Жунинью в текущем сезоне и подписала с игроком трехлетнее соглашение, сообщает официальный сайт клуба.

Заря объявила о подписании бразильского нападающего

Предыдущая его соглашение было рассчитано до лета 2022 года, но теперь бразилец связан с клубом до 2024 года. Добавим, что защитник присоединился к луганчанам на правах свободного агента, перейдя из северномакедонского Вардара.

В текущем сезоне Жунинью провел 13 матчей в составе Зари во всех соревнованиях, записав в свой актив гол и ассист.

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