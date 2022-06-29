Защитник Виталий Вернидуб и полузащитник Дмитрий Хомченовский больше не будут выступать за "мужиков", сообщает Zaryalg.com.

Заря официально подтвердила назначение тренера, ранее работавшего в Шахтере

У обоих игроков 30 июня завершаются контракты с луганским клубом и сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества.

Напомним, 34-летний Вернидуб играл за Зорю с 2012 года (с 3-сезонным перерывом на выступления в азербайджанской Габале). В прошлом чемпионате на его счету 1 ассист в 18 матчах во всех турнирах. За сборную Украины провел 1 матч. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

32-летний Хомченовский с луганчанами с 2018 года. В последнем сезоне сыграл 22 матча, в которых отдал 1 результативную передачу. За плечами Дмитрия 4 поединка в составе "сине-желтых". Transfermarkt просит за него 600 тысяч евро.

К слову, накануне Заря объявила о назначении нового тренера – им стал нидерландец Патрик ван Леувен.

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