Защитник Максим Имереков присоединился к Заре на правах свободного агента. Контракт рассчитан на два года, сообщает официальный сайт луганчан.

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Имереков воспитывался в структуре Шахтера, однако не сыграл ни одного матча за первую команду "горняков". Затем были запорожский Металлург, Белшина, Александрия, Торпедо Жодино и Эрмис. Защитник подписал контракт с Десной в сентябре 2018-го. Всего за черниговцев провел 66 матчей, отличился 4 голами и одним ассистом.

Напомним, ранее Десна потеряла хавбека Павла Полегенько, который уже трудоустроился в Ингульце.

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