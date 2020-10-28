Зоря приймає португальську Брагу в матчі 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Який прогноз на матч Зоря – Брага і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Матч Зоря – Брага відбудеться у четвер, 29 жовтня, у Запоріжжі на Славутич-Арені. Початок гри 2-го туру групового етапу Ліги Європи – 19:55. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зоря – Брага: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

Фахівці британської контори William Hill фаворитом протистояння вважають португальців. На перемогу Браги можна поставити з непоганим коефіцієнтом 1,80. Потенційний успіх луганців оцінили значно вищим балом – 4,33. На нічиїй теж можна непогано заробити – 3,70.

Австрійські букмекери з Bwin запропонували схожі цифри. Щоправда, тут ще менше вірять у перемогу Зорі. На звитягу "біло-чорних" можна поставити з коефіцієнтом 4,60. Імовірна звитяга Браги оцінена хорошим коефіцієнтом – 1,72. А на нічию можна поставити з таким самим балом 3,70.

Нагадаємо, що перші матчі команд у груповому етапі цьогорічної Ліги Європи завершилися з однаковим рахунком – 3:0. Щоправда, португальці свій поєдинок проти АЕКа виграли, але підопічні Віктора Скрипника на виїзді програли Лестеру.