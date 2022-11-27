Зоря – Минай

Зоря стартувала у нинішньому розіграші УПЛ з трьох перемог, аби потім серйозно забуксувати. Луганцям серйозно не вистачало збалансованості й стабільності, а довго триматись на одній лише надрезультативності було неможливо. Апофеозом кризи став розгром від СК Дніпра-1 на початку жовтня, після якого команда немов прокинулась. За останні сім турів підопічні Патріка ван Леувена виграли 5 разів і розписали одну нічию – з Шахтарем.

Осічка з Інгульцем не вплинула на прогрес Зорі, який тиждень тому вилився у розгром Олександрії. В матчі за третє місце "чорно-білі" знищили потужного суперника, забивши 4 голи за 12 хвилин – і це було по грі. Завдяки даному успіху, а також завдяки вчорашній осічці Динамо, луганці отримали шанс зазимувати в топ-3 УПЛ, викинувши киян за її межі. Втім, для цього необхідно перемогти в наступних двох поєдинках.

У першому з них доведеться поборотись з Минаєм. Команда Володимира Шарана після звитяги над Металістом в попередньому турі нарешті покинула четвірку аутсайдерів, хоча відрив від неї становить лишень одне очко. Не можна сказати, що команда заслужила на щось краще – "лисиці", згідно з таблицею очікуваних показників, недобрали всього два залікових бали, тримаючись на тій же 11-й позиції.

Закарпатці намагаються грати в якісно організований футбол. Коли усі гравці в строю, Минай виглядає симпатично й незручно для суперника, однак втрата бодай одного лідера болісно б'є по ефективності – а вона і так невисока. При всіх своїх чеснотах, підопічні Володимира Шарана виграли лишень три матчі й здобули всього три перемоги, а за 13 матчів вдалося забити тільки 9 голів. Втім, зараз у колективу жодних проблем з кадрами немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Шахов (Зоря)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Минай

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов – Антюх

Минай: Бандура – ​​Дмитрук, Горін, Немчанінов, Трубочкін – Вітенчук, Хахльов – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Зоря – безумовний фаворит. Команда Патріка ван Леувена протягом тривалого відрізка чемпіонату конвертує хороші статистичні показники у заслужені перемоги. Десь луганцям важче, десь легше, але перевага в класі й тактичних можливостях помітна навіть на тлі Вереса й Олександрії.

Минай в теорії здатний створити проблеми, затягнувши суперника у в'язку силову боротьбу. Втім, "лисиці" не унікальні в цьому прагненні – а підопічні Патріка ван Леувена били й неприємніших опонентів. Можливо, Зоря сьогодні пропустить гол (оборона залишається вразливим місцем "чорно-білих"), але логіка підказує ставити на перемогу луганців.

Львів – Колос

Львів довго пручався невідворотній долі. Маючи одну з найслабших кадрових комплектацій і стартувавши в сезоні на тур пізніше ("містяни" не встигли зібрати команду), підопічні Олега Дулуба відчайдушно чіплялися за виживання в УПЛ. Команда працювала в п'ятірці захисників і демонструвала наявність думки у своєму футболі – за очікуваними очками вона навіть зараз тримається над четвіркою аутсайдерів.

Втім, перемога над Рухом на початку листопада стала тільки другою в сезоні. Тоді ж були забиті 8-й та 9-й голи Львова. Після цього "синьо-золоті" розвалились, без шансів згорівши Чорноморцю з Інгульцем і впавши на дно турнірної таблиці. Те, від чого тікали все літо й осінь, закономірно наздогнало команду.

Піднятись із зони вильоту до весни вже не вийде, однак у боротьбі за виживання ще не все втрачено. До підйому з четвірки аутсайдерів "містянам" поки не вистачає всього чотирьох очок – але відставання до кінця року може і збільшитись. Саме тому підопічним Олега Дулуба потрібна тільки перемога над Колосом. За будь-яку ціну.

Благо, ковалівці зовсім розклеїлись. Так, нещодавно вони втримали нульову нічию з Динамо, однак "хлібороби" не зробили чогось цікавого у тактичному плані – вони просто відсиділись у "автобусі" (для набору очок у матчі з "біло-синіми" цього нині достатньо). Загалом же кінець року для підопічних Ярослава Вишняка виглядає жахливо – команда зазнала трьох поразок в останніх чотирьох турах, набравши одне очко.

Конкретно на цьому відрізку чемпіонату Колос міг здобути більше, але загалом ситуація сумна. Маючи одну з найкращих кадрових комплектацій у лізі, ковалівці йдуть дев'ятими в таблиці – як за очікуваними очками, так і за реальними. Колектив зовсім ніякий при пресингу, в єдиноборствах "хлібороби" теж одні з найгірших, а з просуванням м'яча все зовсім сумно.

Що і говорити, коли у настільки потужного складу всього 4 перемоги та 11 голів (при 16 пропущених) за 13 матчів. Сплеск на старті сезону, коли ковалівці видерлись на першу позицію, виявився випадковим. Тим не менш, потенціал у Колоса все одно значно вищий, ніж у нинішнього Львова, тож "містянам" буде дуже важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Грисьо – Золотов

Орієнтовні склади на матч Львів – Колос

Львів: Ільющенков – Микитюк, Васильєв, Муравський – Полегенько, Крушинський, Шишка, Мильченко – Бойко – Нич, Бугай

Колос: Волинець – Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Мякушко, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Віри у якийсь перформанс Колоса немає. Підопічні Ярослава Вишняка виглядають дуже слабко, однак львів'яни нині можуть тільки мріяти про проблеми ковалівців. В останніх двох турах вони програли аутсайдерам, майже нічого не створивши.

Втім, Інгулець і Чорноморець мають відносно хороший пресинг (а у петровців був ще й вогкий газон). У Колоса його немає, тож "містянам" буде дихатись легше. Між тим, команда Олега Дулуба зовсім небезнадійна в плані тактики й організації гри, та і за очікуваними очками вона не сильно відстає від Колоса. Саме тому ми спробуємо ризикнути – ставимо на нічию.

"Мілевського не засуджую, це частина футболу": дружба із Закарлюкою, ва-банк у Шахтарі та тренер на дискотеці