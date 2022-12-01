Основная часть летне-осенней части чемпионата завершена, но остаются еще доигровки. Сегодня свои последние матчи в 2022 году проведут Заря и Колос. Для ковалевцев особого турнирного значения этот поединок не имеет, ведь при любом результате команда зазимует на шестой строчке – а вот луганчанам, если они хотят побороться за бронзу, нужно побеждать.

Вследствие вчерашней победы Динамо вырвалось на третью позицию, но отрыв от подопечных Патрика ван Леувена составляет всего три очка. При этом "черно-белые" били киевлян в личной встрече, поэтому выигрыш над Колосом вернет "черно-белых" в топ-3.

После разгрома Александрии никто не сомневался, что Заря именно там и зазимует, однако ничья с Минаем в предыдущем туре ставит этот факт под сомнение. С одной стороны, команде не повезло, ведь играть пришлось в сложных метеоусловиях – на заснеженном поле даже мяч не было видно. С другой стороны, всего три тура назад луганчане потерпели поражение от Ингульца, хотя погода или поле футболистам не мешали.

В общем, подопечные Патрика ван Леувена заслуженно претендуют на бронзовые медали, демонстрируя эффектный и эффективный атакующий футбол. Долгое время им не хватало сбалансированности, но недавняя ничья с Шахтером, вынос Александрии и отрезок с 5 победами в 8 матчах говорят об оздоровлении футбола Зари. Команда на ходу.

Колосу же срочно необходимо уходить на каникулы. Коллектив неплохо начал чемпионат, однако затем подопечные Ярослава Вишняка расклеились. За десять последних туров "хлеборобы" одержали всего две победы, а всего в их активе только 5 побед в 14-ти поединках. При этом было забито всего 12 голов.

В предыдущем матче Колос переиграл Львов, а перед этим вспоминается нулевая ничья с Динамо. Результаты постепенно выравниваются, однако в целом игра "аграриев" выглядит слишком уязвимой. Имея одну из лучших кадровых комплектаций в лиге, ковалевцы совсем никакие при прессинге – с продвижением мяча тоже все совсем печально, в единоборствах "хлеборобы" тоже одни из худших в УПЛ.

Кадровая ситуация

Травмированы: Шахов (Заря)

Дисквалифицированы: Смирный (Колос)

Ориентировочные составы на матч Заря – Колос

Заря: Мацапура – Данченко, Имереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишнёв – Антюх

Колос: Волынец – Зозуля, Новак, Чоботенко, Черноморец – Милько, Ориховский – Ильин, Мякушко, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Трудно делать какие-то прогнозы на этот матч. Букмекеры вполне ожидаемо ставят на Зарю, выставляя на победу Колоса очень большие коэффициенты – впрочем, не все так просто. Во-первых, очень многое будет зависеть от погодных условий.

Во-вторых, командам не хватает стабильности. В-третьих, это последний матч года для луганчан и ковалевцев, а перед отпуском настроиться на игру очень трудно. Тем не менее, мы рискнем поставить на подопечных Патрика вн Леувена, ведь трудно устоять перед соблазном зазимовать в топ-3 УПЛ – Заря должна завестись и победить.