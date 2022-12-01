Основна частина літньо-осінньої частини чемпіонату завершена, але залишаються ще догравання. Сьогодні свої останні матчі в 2022 році проведуть Зоря та Колос. Для ковалівців особливого турнірного значення цей поєдинок не має, адже за будь-якого результату команда зазимує на шостій сходинці – а от луганцям, якщо вони хочуть поборотись за бронзу, потрібно перемагати.

Внаслідок вчорашньої звитяги Динамо вирвалось на третю позицію, але відрив від підопічних Патріка ван Леувена становить всього три очки. При цьому "чорно-білі" били киян в особистій зустрічі, тож виграш над Колосом поверне "чорно-білих" у топ-3.

Після розгрому Олександрії ніхто не сумнівався, що Зоря саме там і зазимує, однак нічия з Минаєм у попередньому турі ставить цей факт під сумнів. З одного боку, команді не пощастило, адже грати довелося у складних метеоумовах – на засніженому полі навіть м'яч не було видно (можливо, арбітри навіть проморгали офсайд при голі у ворота Мацапури) . З іншого боку, всього три тури тому луганці зазнали поразки від Інгульця, хоча погода чи поле футболістам не заважали.

Загалом, підопічні Патріка ван Леувена заслужено претендують на бронзові медалі, демонструючи ефектний і ефективний атакувальний футбол. Довгий час їм не вистачало збалансованості, але недавня нічия з Шахтарем, винос Олександрії та відрізок з 5 перемогами у 8 матчах говорять про оздоровлення футболу Зорі. Команда на ходу.

Колосу ж терміново необхідно йти на канікули. Колектив непогано почав чемпіонат, однак потім підопічні Ярослава Вишняка розклеїлись. За десять останніх турів "хлібороби" здобули всього дві перемоги, а загалом в їхньому активі лишень 5 перемог у 14-ти поєдинках. При цьому було забито всього 12 голів.

У попередньому матчі Колос переграв Львів, а перед цим пригадується нульова нічия з Динамо. Результати поступово вирівнюються, однак загалом гра "аграріїв" виглядає занадто вразливою. Маючи одну з найкращих кадрових комплектацій у лізі, ковалівці зовсім ніякі при пресингу – з просуванням м'яча теж все зовсім сумно, в єдиноборствах "хлібороби" теж одні з найгірших в УПЛ..

Кадрова ситуація

Травмовані: Шахов (Зоря)

Дискваліфіковані: Смирний (Колос)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Мацапура – ​​Данченко, Імереков, Батагов, Бутко – Бражко – Кирюханцев, Чурко, Булеца, Мишньов – Антюх

Колос: Волинець – Зозуля, Новак, Чоботенко, Чорноморець – Мілько, Оріховський – Ільїн, Мякушко, Болбат – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Важко робити якісь прогнози на цей матч. Букмекери цілком очікувано ставлять на Зорю, виставляючи на перемогу Колоса дуже великі коефіцієнти – втім, не все так просто. По-перше, дуже багато залежатиме від погодних умов.

По-друе, командам бракує стабільності. По-третє, це останній матч року для луганців і ковалівців, а перед відпусткою налаштуватись на гру дуже важко. Тим не менш, ми ризикнемо поставити на підопічних Патріка вн Леувена, адже важко встояти перед спокусою зазимувати в топ-3 УПЛ – Зоря має завестись і перемогти.

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