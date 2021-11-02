Фанаты луганского клуба смогут увидеть игру своих любимцев в матче с болгарами своими глазами.

Поединок 4-го тура группового этапа Лиги конференций между Зарей и софийским ЦСКА пройдет со зрителями, сообщает официальный сайт луганцев.

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Руководству украинского клуба удалось прийти к соглашению с местными властями и получить разрешение на поддержку "12 игрока" несмотря на пребывание Запорожской области в "красной зоне".

К слову, билеты на матч можно будет купить только онлайн. Сообщается, что на входе на стадион необходимо предъявить билет, паспорт или другой документ, идентифицирующий личность, а также сертификат о вакцинации, ПЦР-тест (72 часа) или справку о выздоровлении (6 месяцев).

Напомним, встреча состоится на Славутич-Арене в Запорожье 4 ноября. Начало – в 19:45.

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