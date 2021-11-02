УЕФА выбрал судейскую команду на поединок 4-го тура группового этапа третьего по силе евротурнира между украинской и болгарской командами.

Главным арбитром поединка между Зарей и ЦСКА София будет Петри Вильянен из Финляндии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Мика Ламппу и Рику Вихреявуори. Четвертый рефери – Маттиас Гестраниус – тоже из Финляндии. К слову, ранее 34-летний Вильянен на матчах луганской команды не работал.

Напомним, поединок между Зарей и ЦСКА София состоится в четверг, 4 ноября, в Запорожье в 19:45. Предыдущая встреча в Болгарии завершилась минимальной победой украинцев (1:0).

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