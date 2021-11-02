Фанати луганського клубу зможуть побачити гру своїх улюбленців у матчі з болгарами на власні очі.

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги конференцій між Зорею та софійським ЦСКА пройде з глядачами, повідомляє офіційний сайт луганців.

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Керівництву українського клубу вдалось дійти згоди з місцевою владою і отримати дозвіл на підтримку "12 гравця" попри перебування Запорізької області у "червоній зоні".

До слова, квитки на матч (вартістю від 150 до 300 грн.) можна буде придбати лише онлайн. Повідомляється, що на вході на стадіон необхідно пред'явити квиток, паспорт або інший документ, що ідентифікує особу, а також сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест (72 години) чи довідку про одужання (6 місяців).



Нагадаємо, зустріч відбудеться на Славутич-Арені у Запоріжжі 4 листопада. Початок – о 19:45.

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