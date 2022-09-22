Накануне подопечные Александра Петракова разочаровали своих болельщиков безвольным поражением от шотландцев со счетом 0:3.

Ослабленная отсутствием нескольких важных игроков сборная Украины безнадежно уступила Шотландии на Гемпден-Парк в рамках Лиги наций. Поражение опустило "сине-желтых" на вторую строчку квартета В1 и позволило сопернику оторваться уже на 2 очка.

Юрий Гаврищак и журналист "Футбол 24" Михаил Юхименко попытались назвать все причины громкого фиаско. Есть такая версия, что это вообще был самый плохой матч в исполнении сборной Украины за последние 10 лет!

"Ярмоленка зовсім не видно": війна у Шотландії, а в України все обнулилося – гра, яку використають проти Петракова