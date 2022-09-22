Напередодні підопічні Олександра Петракова розчарували своїх уболівальників безвольною поразкою від шотландців з рахунком 0:3.

Ослаблена відсутністю кількох важливих гравців збірна України безнадійно поступилася Шотландії на Гемпден-Парк в рамках Ліги націй. Поразка опустила "синьо-жовтих" на другу сходинку квартету В1 і дозволила супернику відірватись вже на 2 очки.

Юрій Гаврищак та журналіст "Футбол 24" Михайло Юхименко спробували назвати всі причини гучного фіаско. Є така версія, що це взагалі був найгірший матч у виконанні збірної України за останні 10 років!

"Ярмоленка зовсім не видно": війна у Шотландії, а в України все обнулилося – гра, яку використають проти Петракова