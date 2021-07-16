"Иногда "сине-желтым" удавалось демонстрировать хороший современный футбол. У Андрея Шевченко был отличный подбор исполнителей, но использовать их потенциал в полной мере не удалось. Почему-то те игроки, на которых была основная надежда, оставались в тени.

Ярмаш назвал неожиданную топ-3 сборной Украины на Евро-2020 и признался, что его шокировало в игре команды Шевченко

Безусловно, надо было больше доверять запасным. Наш тренерский штаб на Евро провел меньше всех замен. Зачем брать людей, если в них не нуждаются? Мы выжимаем из Ярмоленко все, что только можно, а молодой футболист сидит на скамейке запасных и кусает ногти. Никого из молодежи практически не использовали, не говоря уже о Артеме Довбике, который за 15 минут в матче со Швецией сделал на поле больше, чем некоторые игроки атакующей линии за два предыдущих поединка. Почему он не был востребован в следующем матче против англичан, где гренадерские данные играли большую роль, остается загадкой", – заявил Гецко в комментарии Команда№1.

Напомним, Украина вылетела в 1/4 финала Евро, уступив Англии со счетом 0:4.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря