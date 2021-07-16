"Часом "синьо-жовтим" вдавалося демонструвати хороший сучасний футбол. У Андрія Шевченка був відмінний підбір виконавців, але використовувати їхній потенціал в повній мірі не вдалося. Чомусь ті гравці, на яких була основна надія, залишалися в тіні.

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Безумовно, треба було більше довіряти запасним. Наш тренерський штаб на Євро провів найменше замін. Навіщо брати людей, якщо в них немає потреби? Ми вичавлюємо з Ярмоленка все, що тільки можна, а молодий футболіст сидить на лавці запасних і кусає нігті. Нікого з молоді практично не використовували, не кажучи вже про Артема Довбике, який за 15 хвилин в матчі зі Швецією зробив на полі більше, ніж деякі гравці атакувальної лінії за два попередні поєдинки. Чому він не був затребуваний в наступному матчі проти англійців, де гренадерські дані відігравали велику роль, залишається загадкою", – заявив Гецко в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Україна вилетіла у 1/4 фіналу Євро, поступившись Англії з рахунком 0:4.

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