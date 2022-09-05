Журналист Виктор Вацко рассказал, как защитник Динамо Илья Забарный мог стать игроком Лестера в летнее трансферное окно.

"Лестер хотел компенсировать продажу Уэсли Фофана в Челси, через посредников интересовался ценой на Илью Забарного.

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"Лисицы" получили ответ от Динамо, ох… "поели уху" и приобрели за 17 млн евро защитника Реймса и сборной Бельгии Ваута Фаса", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, контракт Забарного с киевлянами рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

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