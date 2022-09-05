Журналіст Віктор Вацко розповів, як захисник Динамо Ілля Забарний міг стати гравцем Лестера у літнє трансферне вікно.

"Лестер хотів компенсувати продаж Веслі Фофана в Челсі, через посередників цікавився ціною на Іллю Забарного.

Динамо підписало Кабаєва безкоштовно – кияни відпустили своїх гравців у Зорю на аналогічних умовах

"Лисиці" отримали відповідь від Динамо, ох… "поїли уху" і придбали за 17 млн євро захисника Реймса та збірної Бельгії Ваута Фаса", – поділився Вацко у програмі Вацко on Air.

Нагадаємо, контракт Забарного з киянами розрахований до літа 2026-го. Transfermarkt оцінює його у 15 мільйонів євро.

Динамо потрібне термінове підсилення, щоб не провалити сезон – камбек двох і таранний форвард, якого ви знаєте