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WADA нашла новые доказательства употребления допинга сборной России – пресса рассекретила фамилию подозреваемого

16:13 146 Читати українською
WADA нашла новые доказательства употребления допинга сборной России – пресса рассекретила фамилию подозреваемого
Руслан Камболов / РФС

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собрало новые свидетельства системного применения запрещенных препаратов игроками сборной России.

Вскоре ФИФА получит свежие доказательства употребления допинга россиянами от WADA, сообщает Daily Mail.

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Агентство собрало свидетельства о приеме запрещенных препаратов почти тремя сотнями российских спортсменов различных видов спорта. В частности, доказательства касаются и 36-ти футболистов. Некоторые из них выступали за национальную команду.

В медиа пока просочилась фамилия полузащитника Краснодара Руслана Камболова. Он провел 6 матчей за сборную России в 2015-2018 гг. Два года назад в его крови обнаружили дексаметазон.

Ранее WADA дисквалифицировало Россию на 4 года с чемпионатов мира и Олимпийских игр за систему употребления допинга и сокрытие этих фактов. Позже Россия подтвердила подачу апелляции на решение WADA о дисквалификации.

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Главное Россия ФИФА Руслан Камболов Руслан Камболов Допинг Антидопинговое агентство (WADA) Россия Россия
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