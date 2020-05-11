WADA нашла новые доказательства употребления допинга сборной России – пресса рассекретила фамилию подозреваемого

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) собрало новые свидетельства системного применения запрещенных препаратов игроками сборной России.

Вскоре ФИФА получит свежие доказательства употребления допинга россиянами от WADA, сообщает Daily Mail.

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Агентство собрало свидетельства о приеме запрещенных препаратов почти тремя сотнями российских спортсменов различных видов спорта. В частности, доказательства касаются и 36-ти футболистов. Некоторые из них выступали за национальную команду.

В медиа пока просочилась фамилия полузащитника Краснодара Руслана Камболова. Он провел 6 матчей за сборную России в 2015-2018 гг. Два года назад в его крови обнаружили дексаметазон.

Ранее WADA дисквалифицировало Россию на 4 года с чемпионатов мира и Олимпийских игр за систему употребления допинга и сокрытие этих фактов. Позже Россия подтвердила подачу апелляции на решение WADA о дисквалификации.

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