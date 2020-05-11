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WADA знайшла нові докази вживання допінгу збірною Росії – преса розсекретила прізвище підозрюваного

16:13 749 Читать на русском
WADA знайшла нові докази вживання допінгу збірною Росії – преса розсекретила прізвище підозрюваного
Руслан Камболов / РФС

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зібрало нові свідчення системного вживання заборонених препаратів гравцями збірної Росії.

Незабаром ФІФА отримає свіжі докази вживання допінгу росіянами від WADA, повідомляє Daily Mail.

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Агентство зібрало свідчення щодо прийому заборонених препаратів майже трьома сотнями російських спортсменів різних видів спорту. Зокрема, докази стосуються і 36-ти футболістів. Дехто з них виступав за національну команду.

У медіа наразі просочилось прізвище півзахисника Краснодара Руслана Камболова. Він провів 6 матчів за збірну Росії у 2015-2018 рр. Два роки тому в його крові виявили дексаметазон.

Раніше WADA дискваліфікувало Росію на 4 роки з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор за систему вживання допінгу та приховування цих фактів. Пізніше Росія підтвердила подання апеляції на рішення WADA щодо дискваліфікації.

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Головне Росія ФІФА Руслан Камболов Руслан Камболов Допінг Антидопінгове агентство (WADA) Росія Росія
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