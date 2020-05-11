WADA знайшла нові докази вживання допінгу збірною Росії – преса розсекретила прізвище підозрюваного

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зібрало нові свідчення системного вживання заборонених препаратів гравцями збірної Росії.

Незабаром ФІФА отримає свіжі докази вживання допінгу росіянами від WADA, повідомляє Daily Mail.

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Агентство зібрало свідчення щодо прийому заборонених препаратів майже трьома сотнями російських спортсменів різних видів спорту. Зокрема, докази стосуються і 36-ти футболістів. Дехто з них виступав за національну команду.

У медіа наразі просочилось прізвище півзахисника Краснодара Руслана Камболова. Він провів 6 матчів за збірну Росії у 2015-2018 рр. Два роки тому в його крові виявили дексаметазон.

Раніше WADA дискваліфікувало Росію на 4 роки з чемпіонатів світу та Олімпійських ігор за систему вживання допінгу та приховування цих фактів. Пізніше Росія підтвердила подання апеляції на рішення WADA щодо дискваліфікації.

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