Легенда Баварии и сборной Германии Лотар Маттеус не имеет ни капли жалости к Англии и ее фанатам.

"Английские болельщики враждебно относились к маленькой девочке в футболке Германии. Они освистывали национальные гимны соперников.

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Вратарь Дании Каспер Шмейхель был ослеплен лазером при пенальти, ради которого Стерлинг нагло нырял, чтобы попасть в финал. Добавьте к этому расистскую неприязнь к собственным игрокам после финала. Уважаемые англичане, это было неспортивное поведение, которого мы от вас не ждали и никогда не хотим видеть снова. Извините за игроков, но вы заслужили такую травму с проигранной серией пенальти в финале", – цитирует Маттеуса Goal.

Напомним, Англия впервые в своей истории попала в финал Евро, однако родные трибуны не помогли одолеть Италию.

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