Легенда Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус не має жодної краплі жалю до Англії та її фанатів.

"Англійські вболівальники вороже ставилися до маленької дівчинки у футболці Німеччини. Вони освистували національні гімни суперників.

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Воротар Данії Каспер Шмейхель був засліплений лазером під час пенальті, заради якого Рахім Стерлінг нахабно пірнав, щоб потрапити у фінал. Додайте до цього расистську ворожість до власних гравців після фіналу. Шановні англійці, це була неспортивна поведінка, якої ми від вас не чекали і ніколи не хочемо бачити знову. Вибачайте за гравців, але ви заслужили таку травму з програною серією пенальті у фіналі", – цитує Маттеуса Goal.

Нагадаємо, Англія вперше у своїй історії потрапила до фіналу Євро, однак рідні трибуни не допомогли здолати Італію.

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