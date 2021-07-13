Болельщики сборной Англии не могут смириться с тем, что на Евро-2020 футбол "не вернулся домой".

Британский фанат создал петицию на сайте change.org с требованием переиграть финал против Италии, информирует Marca.

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"Матч был абсолютно несправедливым. Итальянец получил лишь желтую карточку за то, что нагло потянул игрока сборной Англии за шею. Это выглядело, будто он его раб. Все толчки, удары трактовались в пользу Италии. Судейство, безусловно, было предвзятым. Италии следовало давать красную карточку за такой подход к игре, а матч-реванш должен проводиться с беспристрастным судьей. Это было несправедливо", – говорится в петиции.

Целью автора было собрать 75 тысяч голосов поддержки, и в первые часы под абсурдной просьбой подписалось больше половины.

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