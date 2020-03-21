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"Вы думали, я никогда не вернусь?": мать Роналду выписали из больницы после инсульта

18:52 39 Читати українською
"Вы думали, я никогда не вернусь?": мать Роналду выписали из больницы после инсульта
Криштиану Роналду со своей мамой / Фото из открытых источников

Мама нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду вернулась домой после госпитализации.

Мама португальского форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду Мария Долорес душ Сантуш Авейру выписана из больницы и ее здоровью ничего не угрожает, сообщает издание Gazzetta.it.

Мама Роналду попал в больницу с подозрением на инсульт

Нвпомним, 65-летняя Мария 3 марта перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Через неделю ее состояние улучшилось и она была переведена в госпиталь на Мадейре.

"Вы, ребята, думали, что я не вернусь? Мы перед жизнью ничто, мы простые пешки в этом мире. Мне повезло иметь возможность жить, чтобы любить свою семью и быть рядом с ними. Жизнь – это урок, и мы просто должны ценить его и быть благодарными за все! Верить в Бога, верить, что все будет хорошо! Оставайтесь дома!" – написала Долорес на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, сам Роналду во время вынужденной паузы в Серии А из-за коронавируса находится на Мадейре вместе с семьей.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом

Vocês pensavam que eu não voltava , Voltei devagar ,suavemente ,na calma e com paz no coração , e com um pensamento em tom de recado , para quê julgar a cor da pele a roupa que se veste o sapato ou o aspecto de cada um, somos nada diante da vida somos Simples pedestres neste mundo , a vida é uma lição e só precisamos dar o valor e ser gratos por tudo !!!e ter fé em Deus que tudo vai dar certo !!! E eu sou uma abençoada por ter oportunidade de viver de amar a minha família e tê-los perto de mim ... Obrigada a todos desse lado pelo apoio e pelo carinho , foram dias duros mas de lutas e vitórias ,já estou na minha casinha rodeada de amor da minha família que é a minha fortaleza e energias boas ,estarei por aqui como gosto mas sempre a cuidar de mim em primeiro lugar ...e tenham fé , tudo vai dar certo !!Fiquem em casa !! Bjnhos a todos️

Допис, поширений Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

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Португалия Мария Долорес Авейру Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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