"Вы думали, я никогда не вернусь?": мать Роналду выписали из больницы после инсульта

Мама нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду вернулась домой после госпитализации.

Мама португальского форварда туринского Ювентуса Криштиану Роналду Мария Долорес душ Сантуш Авейру выписана из больницы и ее здоровью ничего не угрожает, сообщает издание Gazzetta.it.

Мама Роналду попал в больницу с подозрением на инсульт

Нвпомним, 65-летняя Мария 3 марта перенесла инсульт и попала в больницу в Фуншале. Через неделю ее состояние улучшилось и она была переведена в госпиталь на Мадейре.

"Вы, ребята, думали, что я не вернусь? Мы перед жизнью ничто, мы простые пешки в этом мире. Мне повезло иметь возможность жить, чтобы любить свою семью и быть рядом с ними. Жизнь – это урок, и мы просто должны ценить его и быть благодарными за все! Верить в Бога, верить, что все будет хорошо! Оставайтесь дома!" – написала Долорес на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, сам Роналду во время вынужденной паузы в Серии А из-за коронавируса находится на Мадейре вместе с семьей.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом