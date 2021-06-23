"Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Вы – наша сила, а мы будем вашей гордостью. Эти 10 дней были для меня и других большой проверкой. Мы показали, на что мы способны.

Хорватия – Шотландия – 3:1 – видео голов и обзор матча

Мы не остановились после того, как пропустили. Мы верили, что можем сделать это, играли спокойно и оставались сосредоточенными. Наш гол был вопросом времени. Матч был тяжелым, со сложным соперником, но мы это сделали", – приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Хорватия обыграла Шотландию (3:1) и заняла второе место в группе D, обогнав Чехию по дополнительным показателям.

Хорватия благодаря гению Модрича дожала Шотландию и прорвалась в плей-офф Евро-2020