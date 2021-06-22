На родной Хэмпден Парк "Тартановая армия" вышла невероятно заряженной. Уже к концу первой минуты подопечные Стива Кларка организовали два угловых, но оборона балканцев во главе с кипером Ливаковичем действовала уверенно.

Хорватия – Шотландия – 3:1 – видео голов и обзор матча

А на 6-й Макгинн выполнил навес на линию вратарской от левого угла штрафной – Адамс не сумел переиграть вратаря в ближнем бою. Хорваты, не ожидавшие столь резвого старта от Шотландии, на какой-то период заняли глухую оборону и играли на отбой.

Однако, за четверть часа команда Златко Далича пришла в себя и начала искать подходы к воротам Маршалла. Усыпив бдительность осторожным началом, "шахматные" неожиданно забили на 17-й минуте. Это Юранович подал с правого фланга на Перишича, чемпион Италии сбросил под удар Влашичу и Никола пробил аккуратно под стойку.

Далее команды обменялись моментами. На выпад с пушечным выстрелом Модрича метров с 25-ти шотландцы ответили новой комбинацией от Макгинна. Однако, Дайкс не сумел замкнуть передачу плеймейкера "Тартановой армии", а добивание хавбека Астон Виллы со второй попытки ликвидировал Ливакович.

Когда же игра, казалось, успокоилась, новую вспышку активности организовала сборная Шотландии. На 42-й минуте британцы забомбардировали штрафную хорватов кроссами и, наконец, оборона балканцев дала трещину. Вида неудачно вынес мяч, его подхватил Каллум Макгрегор и технически уложил в нижний угол – 1:1!

В стартовые 15 минут второй половины соперники снова обменялись убийственными возможностями. Сначала Влашич заметил подключение Гвардиола и вывел флангового защитника на свидание с Маршаллом – молодой талант замешкался и пробил в голкипера. А потом Макгинн на дальней штанге замыкал заброс из глубины, но не переиграл Ливаковича в ближнем бою.

Зато на 62-й Лука Модрич напомнил, за что получил "Золотой мяч" три года назад. Долгая атака хорватов завершилась коротким пасом Ковачича на экс-одноклубника по Реалу и роскошным ударом последнего внешней стороной стопы в идеальную точку ворот.

Шотландцы бросились забивать, но большинство атак команды Кларка стали иллюстрацией к дежурному представлению о британском футболе. Кроссы, бесплодные стандарты, отсутствие последнего паса и завершающих ударов. Четверть часа такой игры так и не приблизили Шотландию к голу.

Как следствие, еще раз забили хорваты. На 77-й минуте Модрич мастерски подал угловой на Ивана Перишича, который элегантно подправил мяч в дальний угол из пределов вратарской. Ветераны, которым на двоих 67 лет, фактически похоронили надежды "Тартановой армии" на положительный результат.

Финальные минуты в Глазго превратились в формальность. Три мяча против одного в пользу Хорватии позволили балканцам даже обойти сборную Чехии и выйти в 1/8 финала Евро-2020 со второй строчки квартета D.

Кроме того, эта победа значительно ухудшила шансы сборной Украины попасть в плей-офф в списке счастливчиков с третьих мест. Теперь "сине-желтым" следует ожидать решающих матчей в группах E и F.

Англия вышла в 1/8 финала, переиграв Чехию в очередном унылом матче – чехи стали третьими в группе D