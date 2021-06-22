Хорватия – Шотландия – видео голов
23:35 - Читати українською
Хорватия и Шотландия встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Шотландия.
17’ Никола Влашич
62’ Лука Модрич
77’ Иван Перишич
Каллум Макгрегор 42’
17’ Никола Влашич
42’ Каллум Макгрегор
62’ Лука Модрич
77’ Иван Перишич
Выдержав стартовый натиск шотландцев, Хорватия забила на 17-й минуте. Это Перишич после навеса с фланга сбросил мяч под удар, а Никола Влашич точно пробил из пределов штрафной.
Хорватия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020
Видео гола Влашича:
Шотландцы отыгрались в затяжной атаке на 42-й. В конце концов, мяч отскочил к Каллума Макгрегора на линию штрафной, а тот пробил точно в угол.
Видео гола Макгрегора:
В середине второго тайма красавец-гол удался Луке Модричу.
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