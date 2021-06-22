Хорватия и Шотландия встречаются в 3 туре группового этапа Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Хорватия – Шотландия.

Выдержав стартовый натиск шотландцев, Хорватия забила на 17-й минуте. Это Перишич после навеса с фланга сбросил мяч под удар, а Никола Влашич точно пробил из пределов штрафной.

Хорватия – Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Видео гола Влашича:

Шотландцы отыгрались в затяжной атаке на 42-й. В конце концов, мяч отскочил к Каллума Макгрегора на линию штрафной, а тот пробил точно в угол.

Видео гола Макгрегора:

В середине второго тайма красавец-гол удался Луке Модричу.