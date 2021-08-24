"Сборная Украины 2006 года – команда-звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были Вы! Вы достигли с командой грандиозного успеха, Олег Владимирович.

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Хочу поздравить вас с высокой наградой и попросить прощения. В первую очередь за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, но и многие другие. Но вы доказали это делом.

От имени всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была тяжелая ситуация. Но вы нашли слова мотивации. Мы после этого победили и вышли из группы.

Ну и от себя хочу попросить прощения. У нас были большие недоразумения. Все люди совершают ошибки. Возможно, я делал их больше. Но сегодня хочется понять и простить. Хочется забыть все плохое, вспоминать лишь моменты побед и достижений. Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семьи и всех благ", – сказал Милевский после церемонии награждения.

Напомним, по случаю празднования 30-летия Независимости Украины Владимир Зеленский наградил Олега Блохина премией "Национальная легенда Украины".

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