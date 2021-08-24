Президент Украины Владимир Зеленский в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины наградил бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Шевченко вспомнил самый яркий момент за время работы со сборной Украины

Легенда украинского и мирового футбола получил орден Ярослава Мудрого 5-й степени, который вручается за государственное строительство, укрепление международного авторитета Украины, развитие экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за выдающиеся благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность. К слову, высшая степень ордена Ярослава Мудрого – 1-я.

Отметим, что у Шевченко есть и другие награды: Звание Герой Украины с вручением ордена Державы, Кавалер ордена За заслуги 1 степени, Кавалер ордена За мужество 3 степени, Командор ордена Звезды Италии.

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года и дошел с ней до четвертьфинала Евро-2020. В начале августа специалист покинул национальную команду.

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