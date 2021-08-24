"Збірна України 2006 року – команда-зірка. Шевченко, Ребров, Шовковський, Тимощук, Воронін, Гусін. Але головною зіркою були Ви! Ви досягли з командою грандіозного успіху, Олегу Володимировичу.

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Хочу привітати вас з високою нагородою і попросити вибачення. В першу чергу за журналістів. Коли ви говорили, що команда вийде з першого місця на ЧС-2006, всі сміялися. І не лише журналісти, а й багато інших. Але ви довели це справою.

Від імені всієї команди хочу вибачитися за 0:4 від Іспанії. Тоді нас всі ховали, була важка ситуація. Але ви знайшли слова мотивації. Ми після цього перемогли і вийшли з групи.

Ну і від себе хочу попросити вибачення. У нас були великі непорозуміння. Всі люди роблять помилки. Можливо, я робив їх більше. Але сьогодні хочеться зрозуміти і пробачити. Хочеться забути все погане, згадувати лише моменти перемог і досягнень. Ви – великий футболіст, великий тренер, король футболу. Здоров'я вашій сім'ї і всіх благ", – сказав Мілевський після церемонії нагородження.

Нагадаємо, з нагоди святкування 30-річчя Незалежності України Володимир Зеленський нагородив Олега Блохіна премією "Національна легенда України".

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