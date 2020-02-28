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Вулверхэмптон впервые за почти полвека пробился в 1/8 финала еврокубков

00:05 56 Читати українською
Вулверхэмптон впервые за почти полвека пробился в 1/8 финала еврокубков
"Волки" в матче против Эспаньола / твиттер Вулверхэмптона

Английский Вулверхэмптон продолжил свою еврокубковую поступь в нынешнем сезоне. "Волки" одолели Эспаньол на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

16’ Хонатан Кальери
57’ Хонатан Кальери
90+1’ Хонатан Кальери
 
Адама Траоре 22’
Мэтт Доэрти 79’
16’ Хонатан Кальери
22’ Адама Траоре
57’ Хонатан Кальери
79’ Мэтт Доэрти
90+1’ Хонатан Кальери

Подопечные Нуну Эшпириту Санту оказались сильнее "попугаев" в двухматчевом противостоянии. Это позволило Вулвз выйти в 1/8 финала еврокубков впервые с 1972 года, сообщает Squawka.

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В четверг "волки" уступили Эспаньолу (2:3) на выезде, но вышли в следующий раунд Лиги Европы. Это стало возможным благодаря уверенной домашней победе (4:0) в первом матче.

Интересно, что в упомянутом сезоне 1971/72 Вулверхэмптон дошел до финала Кубка УЕФА. Правда, в двух решающих матчах Вулвз тогда уступил лондонскому Тоттенхэму.

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Бенфика – Шахтер: анонс матча Лиги Европы
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Теги
Лига Европы Эспаньол - Вулверхэмптон Вулверхэмптон Вулверхэмптон История еврокубков
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