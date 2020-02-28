Вулверхемптон вперше за майже півстоліття пробився до 1/8 фіналу єврокубків

"Вовки" в матчі проти Еспаньйола / твіттер Вулверхемптона

Англійський Вулверхемптон продовжив свій єврокубковий поступ у нинішньому сезоні. "Вовки" здолали Еспаньйол на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

Підопічні Нуну Ешпіріту Санту виявилися сильнішими за "папуг" у двоматчевому протистоянні. Це дозволило Вулвз вийти в 1/8 фіналу єврокубків уперше з 1972 року, повідомляє Squawka.

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У четвер "вовки" поступилися Еспаньйолу (2:3) на виїзді, але вийшли в наступний раунд Ліги Європи. Це стало можливим завдяки впевненій домашній перемозі (4:0) у першому матчі.

Цікаво, що в згаданому сезоні 1971/72 Вулверхемптон дійшов до фіналу Кубка УЄФА. Щоправда, у двох вирішальних матчах Вулвз тоді поступився лондонському Тоттенхему.