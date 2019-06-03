"Вудворд нічого не розуміє у футболі", – ван Гал розкритикував виконавчого директора Манчестер Юнайтед

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Луї ван Гал порівняв керівництво Баварії та Манчестер Юнайтед.

"У Баварії керівники – футбольні люди. Мені це завжди подобалось.

Фердінанд може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

У Манчестер Юнайтед зворотня ситуація. Виконавчим директором став Ед Вудворд – людина, яка нічого не тямить у футболі і працювала перед цим інвестиційним банкіром.

Це погано, коли клуб працює лише на комерційну перспективу. Я не тримався за місце в команді. Вони хотіли Моурінью, він був на ринку", – цитує ван Гала RTE.

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