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"Вудворд нічого не розуміє у футболі", – ван Гал розкритикував виконавчого директора Манчестер Юнайтед

17:35 177 Читать на русском
"Вудворд нічого не розуміє у футболі", – ван Гал розкритикував виконавчого директора Манчестер Юнайтед
Луї ван Гал / talkSPORT

Екс-наставник Манчестер Юнайтед Луї ван Гал порівняв керівництво Баварії та Манчестер Юнайтед.

"У Баварії керівники – футбольні люди. Мені це завжди подобалось.

Фердінанд може стати спортивним директором Манчестер Юнайтед

У Манчестер Юнайтед зворотня ситуація. Виконавчим директором став Ед Вудворд – людина, яка нічого не тямить у футболі і працювала перед цим інвестиційним банкіром.

Це погано, коли клуб працює лише на комерційну перспективу. Я не тримався за місце в команді. Вони хотіли Моурінью, він був на ринку", – цитує ван Гала RTE.

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Теги
Англія Луї ван Гал Луї ван Гал Ед Вудворд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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