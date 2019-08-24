Вторая лига: Верес одержал волевую победу над Ужгородом, Черноморец-2 продолжил серию поражений

Завершились очередные матчи 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Второй лиги.

Вторая лига, 5 тур

Диназ – Полесье – 0:0

Калуш – Нива Т – 1:3

Голы: Савошко, 33 – Демчук, 39, Кисленко, 81, Герт, 90+4

Кристалл – Горнияк – 1:0

Гол: Лаптев, 90+3

Николаев-2 – ВПК-Агро – 1:1

Голы: Заречнюк, 90 – Соколянский, 90+1

Никополь – Авангард-2 – 1:1

Голы: Мандровский, 45 – Башинский, 86

Подолье – Оболонь-Бровар-2 – 1:0

Гол: Морговский, 67

Ужгород – Верес 1:2

Голы: Машталир, 43 – Шестаков, 39, 52

Чайка – Нива В – 2:1

Голы: Тыменко, 39, 45+1 – Долинский, 25

Энергия – Чорноморец-2 – 4:0

Голы: Зинатуллин, 45+2, Комиссар, 62, Шевченко, 80, Шовковий, 90

Игроки Энергии были вынуждены мыться в водоеме после выездной победы – курьез дня

В группе А тернопольская Нива продолжает идти без потерь после 4 матчей. У Полесья, Вереса и Подолья по 10 очков. Нива В и Буковина находятся на дне таблицы.

В группе Б лидируют Энергия и Кристалл, набравшие по 13 пунктов, Горняк и ВПК-Агро имеют по 10. Черноморец-2 проиграл все свои 4 поединка.