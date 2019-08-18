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Игроки Энергии были вынуждены мыться в водоеме после выездной победы – курьез дня

16:13 113 Читати українською
Игроки Энергии были вынуждены мыться в водоеме после выездной победы – курьез дня
ФК Энергия / Сайт клуба

Футболисты Энергии после матча против Авангарда-2 мылись в открытом водоеме из-за отсутствия водоснабжения.

 

В 4 туре Второй лиги чемпионата Украины Энергия в гостевом матче победила краматорский Авангард-2 со счетом 2:1.

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После матча футболисты гостей были вынуждены мыться в местном водоеме. Причиной стала авария трубопровода в Краматорске, из-за которой вода не подавалась в часть города, сообщает Sport Arena.

Игроки Энергии поделились фото-доказательствами в Инстаграме. "Победили – мойтесь в канаве. Профессиональный футбол. Браво, Краматорск", – написано на снимке.

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Теги
футбольные курьёзы Вторая лига Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка Авангард-2 - Энергия Новая Каховка
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