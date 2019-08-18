Игроки Энергии были вынуждены мыться в водоеме после выездной победы – курьез дня

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"Золотий м'яч", вершина з Міланом та рекордна дискваліфікація: історія Джанні Рівери – "Golden Boy" італійського футболу
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"Мы любим Зинченко": реакция британских СМИ на смелую игру украинца в феерическом матче Манчестер Сити – ТоттенхэмАнглия — 13:00 1213
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Манчестер Сити – Тоттенхэм: Зинченко чудом прощается с феноменальным рекордом, дежавю из ЛЧ и невероятный КДБАнглия — 17 авг 3026
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Зубков дебютным голом принес Ференцварошу победу, Фехервар Петряка разбил соперникаМир — 17 авг 285
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Зозуля с Альбасете в стартовом матче сезона проиграл Альмерии – хорошая оценка украинца в провальном поединке командыИспания — 17 авг 263