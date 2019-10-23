Вторая лига: Верес не сумел догнать лидеров, Оболонь-2 покинула последнюю строчку турнирной таблицы

Состоялись очередные матчи 17-го тура чемпионата Украины среди команд Второй лиги.
Вторая лига, 17 тур
Полесье – Буковина – 2:2
Голы: Задерецкий, 13, Галенко, 87 – Сивка, 3, Раулюк, 87
Калуш – Диназ – 1:1
Голы: Ременюк, 1 – Марченко, 61
Подолье – Нива Т – 0:0
Верес – Оболонь-2 – 0:1
Гол: Островський, 9
Чайка – Ужгород – 2:0
Голы: Тименко, 20, Сафиханов, 75
Кристалл – Николаев-2 – 4:0
Голы: Киреев, 45+2, Балдарим, 68, Жовтюк, 83, Мартян, 90
Энергия – Реал-Фарма – 3:1
Голы: Доля, 19, Данковский, 37, Нестерук, 51 – Филипчук, 73
Никополь – Чорноморец-2 – 4:1
Голы: Твердоух, 9, Богданов, 75, Мандровский, 83, 85 – Войтиховский, 87
Удаоение: Примаков, 83 (Ч)
Таврия – ВПК-Агро – 1:2
Голы: Жуков, 56 – Васильев, 18, Шмигельский, 48
Удаление: Донгаузер, 85 (Агро)
Альянс – Авангард – (18:00)
В Группе А Полесье и Нива Тернополь синхронно потеряли очки, сыграв вничью с Буковиной и Подольем соответственно. Однако Верес потерял шанс выбраться на вершину турнирной таблицы – ровенчане минимально уступили Оболони-2, которая наконец-то покинула последнюю строчку.
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В Группе Б оба лидера – Кристалл и ВПК-Агро – одержали победы. На третьей строчке, дающей право играть в плей-офф, комфортно расположился Альянс, имея преимущество над ближайшим преследователем в 9 очков. На дне таблицы – Таврия, Черноморец-2 и Авангард.