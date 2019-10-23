Друга ліга: Верес не зумів наздогнати лідерів, Оболонь-2 покинула останній рядок турнірної таблиці

Відбулися чергові матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.
Друга ліга, 17 тур
Полісся – Буковина – 2:2
Голи: Задерецький, 13, Галенко, 87 – Сивка, 3, Раулюк, 87
Калуш – Діназ – 1:1
Голи: Ременюк, 1 – Марченко, 61
Поділля – Нива Т – 0:0
Верес – Оболонь-2 – 0:1
Гол: Островський, 9
Чайка – Ужгород – 2:0
Голи: Тименко, 20, Сафіханов, 75
Кристал – Микалаїв-2 – 4:0
Голи: Кірєєв, 45+2, Балдарим, 68, Жовтюк, 83, Мартян, 90
Енергія – Реал-Фарма – 3:1
Голи: Доля, 19, Данковський, 37, Нестерук, 51 – Філіпчук, 73
Нікополь – Чорноморець-2 – 4:1
Голи: Твердоух, 9, Богданов, 75, Мандровський, 83, 85 – Войтіховський, 87
Вилучення: Примаков, 83 (Ч)
Таврія – ВПК-Агро – 1:2
Голи: Жуков, 56 – Васильєв, 18, Шмигельський, 48
Вилучення: Донгаузер, 85 (Агро)
Альянс – Авангард – (18:00)
У Групі А Полісся та Нива Тернопіль синхронно втратили очки, зігравши внічию з Буковиною та Поділлям відповідно. Однак Верес втратив шанс вибратися на вершину турнірної таблиці – рівняни мінімально поступилися Оболоні-2, яка нарешті покинула останню сходинку.
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У Групі Б обидва лідери – Кристал та ВПК-Агро – здобули перемоги. На третій сходинці, яка дає право грати у плей-офф, комфортно розташувався Альянс, маючи перевагу над найближчим переслідувачем у 9 очок. На дні таблиці – Таврія, Чорноморець-2 та Авангард.