Друга ліга: Верес не зумів наздогнати лідерів, Оболонь-2 покинула останній рядок турнірної таблиці

Відбулися чергові матчі 17-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги.

Друга ліга, 17 тур

Полісся – Буковина – 2:2

Голи: Задерецький, 13, Галенко, 87 – Сивка, 3, Раулюк, 87

Калуш – Діназ – 1:1

Голи: Ременюк, 1 – Марченко, 61

Поділля – Нива Т – 0:0

Верес – Оболонь-2 – 0:1

Гол: Островський, 9

Чайка – Ужгород – 2:0

Голи: Тименко, 20, Сафіханов, 75

Кристал – Микалаїв-2 – 4:0

Голи: Кірєєв, 45+2, Балдарим, 68, Жовтюк, 83, Мартян, 90

Енергія – Реал-Фарма – 3:1

Голи: Доля, 19, Данковський, 37, Нестерук, 51 – Філіпчук, 73

Нікополь – Чорноморець-2 – 4:1

Голи: Твердоух, 9, Богданов, 75, Мандровський, 83, 85 – Войтіховський, 87

Вилучення: Примаков, 83 (Ч)

Таврія – ВПК-Агро – 1:2

Голи: Жуков, 56 – Васильєв, 18, Шмигельський, 48

Вилучення: Донгаузер, 85 (Агро)

Альянс – Авангард – (18:00)

У Групі А Полісся та Нива Тернопіль синхронно втратили очки, зігравши внічию з Буковиною та Поділлям відповідно. Однак Верес втратив шанс вибратися на вершину турнірної таблиці – рівняни мінімально поступилися Оболоні-2, яка нарешті покинула останню сходинку.

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У Групі Б обидва лідери – Кристал та ВПК-Агро – здобули перемоги. На третій сходинці, яка дає право грати у плей-офф, комфортно розташувався Альянс, маючи перевагу над найближчим переслідувачем у 9 очок. На дні таблиці – Таврія, Чорноморець-2 та Авангард.