Вторая лига: Таврия унизила дубль Николаева, Металлург победил, но остался без повышения в классе
Состоялись поединки 25-го тура Второй лиги. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.
Первая лига, 25-й тур, группа Б
Балканы – Реал Фарма – 3:0
Голы: Федосов, 49, Прийомов, 58, Титаевский, 63
Энергия – Никополь – 5:2
Голы: Бизько, 11, 62, Студенко, 21 (пен.), Вакулинский, 74, Хуменюк, 80 – Жуков, 31, 50
МФК Металлург – Днепр Черкассы – 2:0
Голы: Сидоров, 12, Басов, 22
Удаление: Онищенко, 22 (Д)
Таврия-Симферополь – Николаев-2 – 6:1
Голы: Бойко, 6, 38, 73, Доля, 36, Бочак, 54, 55 – Фальковский, 90 (пен.)
Яруд – Перемога – 3:0
Голы: Лысенко, 49, Литовченко, 50, 90+1
Эпицентр поражением Ниве В подарил Подолью Первую лигу, Карпаты и Оболонь-2 потерпели сокрушительные поражения
Таврия-Симферополь перед завешенням сезона порадовала своих болельщиков издевательской победой над командой Николаев-2. По схожему сценарию проходило и одесское дерби, где Балканы разгромили Реал Фарму.
МФК Металлург был одним из претендентов на выход в Первую лигу, но несколько неудач запорожцев в конце сезона оставили их в третьем по силе дивизионе. Металлург переиграл Днепр Черкассы и закрепился на третьей строчке.
В других поединках Энергия переиграла Никополь в матче с 7-ю голами, а Победа уступила Яруду.