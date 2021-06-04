Состоялись поединки 25-го тура Второй лиги. Отчет о матчах читайте на Футбол 24.

Первая лига, 25-й тур, группа Б

Балканы – Реал Фарма – 3:0

Голы: Федосов, 49, Прийомов, 58, Титаевский, 63

Энергия – Никополь – 5:2

Голы: Бизько, 11, 62, Студенко, 21 (пен.), Вакулинский, 74, Хуменюк, 80 – Жуков, 31, 50

МФК Металлург – Днепр Черкассы – 2:0

Голы: Сидоров, 12, Басов, 22

Удаление: Онищенко, 22 (Д)

Таврия-Симферополь – Николаев-2 – 6:1

Голы: Бойко, 6, 38, 73, Доля, 36, Бочак, 54, 55 – Фальковский, 90 (пен.)

Яруд – Перемога – 3:0

Голы: Лысенко, 49, Литовченко, 50, 90+1

Эпицентр поражением Ниве В подарил Подолью Первую лигу, Карпаты и Оболонь-2 потерпели сокрушительные поражения

Таврия-Симферополь перед завешенням сезона порадовала своих болельщиков издевательской победой над командой Николаев-2. По схожему сценарию проходило и одесское дерби, где Балканы разгромили Реал Фарму.

МФК Металлург был одним из претендентов на выход в Первую лигу, но несколько неудач запорожцев в конце сезона оставили их в третьем по силе дивизионе. Металлург переиграл Днепр Черкассы и закрепился на третьей строчке.

В других поединках Энергия переиграла Никополь в матче с 7-ю голами, а Победа уступила Яруду.

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