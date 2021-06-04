В пятницу во Второй лиге состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 25-й тур, г руппа А

Буковина – Волынь-2 – 1:0

Гол: Калайтан, 59

Удаление: Кузнечиков, 9 (Волынь-2, вторая желтая карточка)

Диназ – Оболонь-2 – 3:0

Голы: Бафталовский, 27 (пен.), 76, Апанчук, 46

Удаление: Потомальский, 74 (Оболонь-2, вторая желтая карточка)

Нива В – Эпицентр – 1:0

Гол: Петрук, 33

Подолье – Рубикон – 2:0

Голы: Каверин, 4, Карпенко, 55

Удаление: Новиков, 56 (Рубикон, вторая желтая карточка)

Ужгород – Карпаты Л – 3:0

Голы: Вишневский, 34, Майборода, 44, 49

Чернигов – Чайка – 2:0

Голы: Лазаренко, 63, Романченко, 75 (пен.)

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Худшая команда группы А – Волынь-2 – осталась в меньшинстве уже в самом начале матча с Буковиной. Владислав Кузнечикова в течение нескольких минут получил две желтые карточки и поставил свою команду в трудное положение. Хозяева, однако, сумели реализовать численное преимущество лишь после перерыва, минимально одолев лучан.

Эпицентр, который отчаянно боролся за повышение в классе, не сумел справиться с Нивой. Пропустив в середине первого тайма винничане умело держали свои ворота на замке. На последних минутах Эпицентр сравнял, однако арбитр гол отменил, лишив тем самым дунаевцев шансов на выход в Первую лигу.

Подолье, которому кровь из носа надо было выигрывать, чтобы держать комфортное преимущество перед Эпицентром, забил в ворота Рубикон уже на первых минутах. После перерыва хозяева удвоили преимущество, а затем остались в большинстве - Вадим Новиков увидел перед собой вторую желтую карточку за то, что прервал выход Виталия Каверина один на один с голкипером киевлян.

Львовские Карпаты продолжили свою антирекордную серию. На этот раз "львы" стали жертвой Ужгорода. Лидер группы А забил в ворота "зелено-белых" три сухих мяча и укрепил свое лидерство на вершине турнирной таблицы.

Чайка, которая держалась первый тайм в матче против Чернигова, не устояла и после перерыва пропустила два гола, а Диназ благодаря дублю Бафталовского разгромил вторую команду Оболони.

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