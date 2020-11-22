Состоялся первый воскресный матч в рамках 12-го тура Второй лиги. Читайте отчет о матче на Футбол 24.

Вторая лига 2020/21, 12-й тур

Рубикон – Подолье – 1:4

Голы: Шутенко, 15 – Прилёпа, 20, Шпикула, 42, Прихна, 88, Аннич, 90+4, (аг.)

Оболонь-2 – Диназ – начало в 13:00

Волынь-2 – Буковина – начало в 13:30

Эпицентр – Нива В – начало в 14:00

Рубикон вышел вперед благодаря голу Шутенко на 15 минуте, однако Прилепа быстро выровнял положение. Шпикула перед перерывом вывел Подолье вперед, а Прихна сделал преимущество убедительным в концовке встречи. Матч завершился разгромом Рубикона, когда Аннич срезал мяч в собственные ворота.

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Таким образом, Подолье набрало 22 очка и вместе с Диназом возглавляет группу А Второй лиги. Рубикон с 9 пунктами остался десятым.