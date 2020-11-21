Состоялись четыре субботние матча Второй лиги. Отчеты о поединках читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 12-й тур

Николаев-2 – Таврия-Симферополь – 0:3

Голы: Чмеленко, 7, Бойко, 45, Фаюк, 90+3

ОПФК Черкащина– Кривбасс – 1:1

Голы: Климаков, 61 – Берко, 14

Чайка – Чернигов – 2: 0

Голы: Лыга, 3, 55

Карпаты – Ужгород – 0:5

Голы: Пуканыч, 1, Чонка, 60, Ряшко, 63, Тищук, 77, Беца, 81

Таврия-Симферополь уничтожила Николаев-2 на выезде. Гости обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча еще до перерыва благодаря голам Чмеленко и Бойко. Жирную точку в матче поставил Фаюк, расстреляв голкипера Николаева-2. 3:0 – Таврия-Симферополь побеждает и выходит на второе место в группе Б, клуб из Николаева остается на дне.

МФК Металлург минимально одолел Днепр Черкассы и вернул себе место в зоне повышения Второй лиги

Черкащина и Кривбасс расписали боевую ничью в принципиальном противостоянии. Клуб из Кривого Рога отличился первым – Берко пробил из-за пределов штрафной, но вратарь не справился с ударом и пропустил между ног. Хозяева все же сравняли счет во втором тайме усилиями Климакова. Ничья 1:1 расположила Кривбасс на 4 месте, Черкащина идет пятой.

Чайка уверенно одолела Чернигов. Победным дублем отметился Лыга, забив по голу в начале обоих таймов. Черниговцы не сумели ответить хотя бы мячом. Чайка остается на 6 месте группы А, Чернигов идет 10.

Карпаты продолжили серию из поражений до 5-ти матчей. На этот раз обидчиком "зелено-белых" стал Ужгород. Львовяне пропустили гол уже на 20 секунде во время первой атаки гостей. Второй тайм Ужгород может записать себе в актив, забив 4 гола – очередное фиаско Карпат во Второй лиге. "Львы" остаются на дне турнирной таблицы группы А, Ужгород вышел на 5 место.

Турнирная таблица Второй лиги