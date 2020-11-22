Друга ліга: Поділля розгромило Рубікон та вибилось у лідери першості
Відбувся перший недільний матч у рамках 12-го туру Другої ліги. Читайте звіт про матчі на Футбол 24.
Друга ліга 2020/21, 12-й тур
Рубікон – Поділля – 1:4
Голи: Шутенко, 15 – Прильопа, 20, Шпікула, 42, Пріхна, 88, Анніч, 90+4, (аг.)
Оболонь-2 – Діназ – початок о 13:00
Волинь-2 – Буковина – початок о 13:30
Епіцентр – Нива В – початок о 14:00
Рубікон вийшов вперед завдяки голу Шутенка на 15 хвилині, проте Прильопа швидко вирівняв становище. Шпікула перед перервою вивів Поділля вперед, а Пріхна зробив перевагу переконливою наприкінці зустрічі. Матч завершився розгромом Рубікона, коли Анніч зрізав м'яч у власні ворота.
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Таким чином, Поділля набрало 22 очки і разом з Діназом очолює групу А Другої ліги. Рубікон з 9 пунктами залишився десятим.