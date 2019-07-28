Вторая лига: Николаев-2 вырвал победу над Авангардом-2, Калуш не смог дожать Чайку

В матче 1 тура Второй лиги Калуш и Чайка сыграли вничью, Авангард-2 уступил Николаеву-2.

Друга ліга, 1 тур

Калуш – Чайка – 0:0

Николаев-2 – Авангард-2 – 2:1

Голы: Порох, 88, Куксенко, 90+2 – Плечий, 84

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Поединок в группе А, который завершал первый тур, не порадовал зрителей зрелищем. Калуш и Чайка так и не смогли открыть счет в отчетном поединке.

В группе Б Николаев-2 на последних минутах вырвал победу над Авангардом-2. Интересно, что все 3 гола в этом матче были забиты в последние 10 минут.