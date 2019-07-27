Друга ліга: Верес мінімально здолав Поділля, новачок Діназ поступився в дербі

У матчі 1 туру Другої ліги рівненський Верес на виїзді переграв Поділля, тоді як Діназ Вишгород не впорався з резервною командою Оболоні-Бровар.
Друга ліга, 1 тур
Діназ – Оболонь-Бровар-2 – 0:1
Гол: Степаненко, 47 (пен)
Вилучення: Покойовий, 83
Реал Фарма – ВПК Агро – 0:2
Голи: Алексанов, 28, Шмігельський, 79
Поділля – Верес – 0:1
Гол: Солдат, 65
Гірник – Чорноморець-2 – 4:1
Голи: Кателін, 12, Гвоздевич, 60, Шмат, 70, Цибульський, 87 – Остапенко, 90
Кристал – Таврія – 2:0
Голи: Жовтюк, 9, Барладим, 18
Буковина – Ужгород – 1:3
Голи: Пасічник, 90 (автогол) – Машталір, 10, Пасічник, 62, Пуканич, 68
Енергія – Нікополь – 3:1
Голи: Бочак, 8, Зінатуллін, 52, Чеглов, 81 – Мандровський, 84
Полісся – Нива В – 1:0
Гол: Адаменко, 90+2
Перша ліга: божевільна перестрілка Оболоні-Бровар та Металурга, Металіст 1925 здолав Інгулець
Діназ у Вишгороді приймав Оболонь-Бровар-2 у рамках київського дербі. "Пивовари" здобули мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті, зіпсувавши дебют північним сусідам.
Рівненський Верес у Хмельницькому зіграв проти місцевого Поділля. "Червоно-чорним" вдалось мінімально переграти суперника завдяки голу Солдата.
З інших результатів варто зазначити перемогу Кристала у херсонському дербі з Таврією та мінімальну звитягу Полісся.