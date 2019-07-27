Друга ліга: Верес мінімально здолав Поділля, новачок Діназ поступився в дербі

У матчі 1 туру Другої ліги рівненський Верес на виїзді переграв Поділля, тоді як Діназ Вишгород не впорався з резервною командою Оболоні-Бровар.

Друга ліга, 1 тур

Діназ – Оболонь-Бровар-2 – 0:1

Гол: Степаненко, 47 (пен)

Вилучення: Покойовий, 83

Реал Фарма – ВПК Агро – 0:2

Голи: Алексанов, 28, Шмігельський, 79

Поділля – Верес – 0:1

Гол: Солдат, 65

Гірник – Чорноморець-2 – 4:1

Голи: Кателін, 12, Гвоздевич, 60, Шмат, 70, Цибульський, 87 – Остапенко, 90

Кристал – Таврія – 2:0

Голи: Жовтюк, 9, Барладим, 18

Буковина – Ужгород – 1:3

Голи: Пасічник, 90 (автогол) – Машталір, 10, Пасічник, 62, Пуканич, 68

Енергія – Нікополь – 3:1

Голи: Бочак, 8, Зінатуллін, 52, Чеглов, 81 – Мандровський, 84

Полісся – Нива В – 1:0

Гол: Адаменко, 90+2

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Діназ у Вишгороді приймав Оболонь-Бровар-2 у рамках київського дербі. "Пивовари" здобули мінімальну перемогу завдяки реалізованому пенальті, зіпсувавши дебют північним сусідам.

Рівненський Верес у Хмельницькому зіграв проти місцевого Поділля. "Червоно-чорним" вдалось мінімально переграти суперника завдяки голу Солдата.

З інших результатів варто зазначити перемогу Кристала у херсонському дербі з Таврією та мінімальну звитягу Полісся.